Villarreal perde e vai para quarto lugar no Campeonato Espanhol

A segunda derrota consecutiva do Villarreal, após perder por 1x0 para o Levante em casa na semana passada, deixou o clube dois pontos abaixo do Valência, que venceu por 2x1 o Atlético de Madri no sábado.

Em outras partidas do domingo, o Hércules bateu o Real Zaragoza por 2x1. O Málaga empatou com o Getafe por 2x2, enquanto o Real Sociedad venceu o Osasuna por 1x0. O Levante ganhou do Almeria por 1x0.

(Reportagem de Iain Rogers)