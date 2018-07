Villarreal perde em casa e vê Real abrir distância no Espanhol

O Villarreal decepcionou ao perder por 1 a 0 para o Las Palmas neste sábado, em casa, e viu o Real Madrid abrir distância na briga pela terceira colocação do Campeonato Espanhol. Os anfitriões permaneceram na quarta colocação, com 53 pontos, enquanto o time de Cristiano Ronaldo, que atropelou o Celta com uma goleada por 7 a 1, horas mais cedo, foi a 60 pontos na tabela de classificação.

O resultado também foi importante para o Las Palmas, que luta contra o rebaixamento. Graças a um gol de David Garcia aos 30 minutos do primeiro tempo, o time visitante alcançou a 14ª colocação, com 30 pontos, a seis do grupo da degola.

O Sevilla desperdiçou a chance de encostar no Villarreal. Ficou no 1 a 1 com o Getafe fora de casa e agora tem 45 pontos, na quinta colocação. O time ao menos abriu um ponto de vantagem sobre o Celta, o sexto, que permaneceu com 42. Banega abriu o placar para o Sevilla, mas Emiliano Velazquez deixou tudo igual.

Depois de ficar por duas vezes atrás no marcador, o Deportivo La Coruña chegou a virar o jogo em casa, mas permitiu o empate no final e ficou no 3 a 3 com o Málaga ainda neste sábado. Os visitantes saíram na frente com Charles. Borges empatou. O Málaga fez mais um com Camacho. Cartabia voltou a igualar.

Aos 35 da etapa final, Lucas Perez colocou os donos da casa em vantagem pela primeira vez. Mas, no último minuto, Alejandro Arribas marcou contra e fechou o placar na igualdade. O resultado mantém os dois times encostados na tabela. O Málaga é o 11º colocado com os mesmos 33 pontos do La Coruña, o 12º.