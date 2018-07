Villarreal perde lesionado goleiro Asenjo por sete meses

Asenjo se contundiu durante a derrota do Villarreal por 1 a 0 para o Atlético de Madrid na última quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol. Ele se lesionou logo após o atacante Fernando Torres marcar o único gol da partida, no segundo tempo do duelo. "Asenjo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, juntamente com lesões menos graves e elas vão requerer uma cirurgia", explicou o clube.

No lance, Arsenjo lesionou o joelho ao pisar no chão depois de um salto. O Villarreal não revelou quando será realizada a cirurgia no seu goleiro, que foi substituído durante o duelo, precisará ser operado. E o clube lhe desejou "uma rápida e bem-sucedida recuperação".

Derrotado pelo Atlético de Madrid, o Villarreal está em sexto lugar no Campeonato Espanhol, com 53 pontos, o que lhe garantiria uma vaga na próxima edição da Liga Europa.