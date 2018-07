Villarreal se classifica na Copa do Rei com gol de Alexandre Pato

A Copa do Rei conheceu nesta terça-feira cinco classificados para as oitavas de final. O Villarreal é um deles, mesmo tendo empatado por 1 a 1 com o pequeno Toledo em casa, com direito a gol de Alexandre Pato. Já o Atlético de Madrid voltou a atropelar o Guijuelo, por 4 a 1, no Vicente Calderón, e também garantiu vaga na próxima fase.

Em Villarreal, o time da casa tinha a ampla vantagem de ter vencido por 3 a 0 na ida, fora de casa, mas levou um susto no segundo tempo com o gol de Samuel Villa, aos 11 minutos. Três minutos depois, no entanto, Pato recebeu de Jonathan dos Santos praticamente sem goleiro e selou o empate.

Já em Madri, a tarefa do Atlético foi bem mais tranquila, até porque a equipe sustentava uma imensa vantagem depois de ter vencido na ida por 6 a 0. E mesmo com uma escalação quase inteira reserva, os comandados de Diego Simeone passearam em campo.

O primeiro tempo foi suficiente para o Atlético confirmar a goleada. Os argentinos Gaitán, aos 17 minutos, e Ángel Correa, aos 22, abriram o caminho para o Atlético. Sete minutos depois, Juanfran ampliou. Fernando Torres, nos acréscimos, fez o quarto, e no segundo tempo o Guijuelo fez seu gol de honra com Pino.

Quem também venceu e confirmou a classificação foi o Las Palmas, que fez 2 a 1 no Huesca - havia empatado por 2 a 2 na ida. A Real Sociedad recebeu o Valladolid e empatou por 1 a 1, mas garantiu o avanço, uma vez que havia vencido na ida por 3 a 1. Já o Córdoba surpreendeu o Málaga, venceu por 4 a 3 fora de casa e se classificou. Na ida, já havia triunfado por 2 a 0.