Villarreal se reforça com Camuñas, do Osasuna O Villarreal aproveitou a atual janela de transferências para reforçar o seu setor ofensivo e anunciou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Javier Camuñas após chegar a um acordo com o jogador do Osasuna, que também disputa a primeira divisão espanhola.