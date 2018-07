Villarreal só empata e desperdiça chance de virar líder

Com o empate, o Villarreal ficou em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 16 pontos, apenas um atrás do Real Madrid. Enquanto isso, o Valencia, que liderava a competição antes da disputa desta sétima rodada, caiu para a terceira posição, também com 16 pontos, após a derrota de sábado para o Barcelona, outro que está com 16 pontos.

Vivendo grande fase, Nilmar não conseguiu marcar no jogo desta segunda-feira. Mesmo assim, ele segue na briga pela artilharia do campeonato, com cinco gols, um a menos do que o português Cristiano Ronaldo, do Real. Capdevilla e Borja Valero marcaram os gols do Villarreal, enquanto Nelson Valdez e Trezeguet fizeram para o Hercules.