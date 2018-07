Villarreal substitui Garrido com o técnico do time B

Molina, que ficará no comando do elenco principal até o final da temporada.

Também promovido do time B há cerca de dois anos, Garrido foi demitido na noite de quarta-feira, logo depois da derrota para o Mirandes, clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, que provocou a eliminação precoce do Villarreal na Copa do Rei.

Além da humilhante eliminação na Copa do Rei, o Villarreal não somou um ponto sequer em seis jogos disputados na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol - está na 17ª colocação, com apenas 15 pontos somados.

Agora, o desafio de reerguer o Villarreal está nas mãos de Molina, um ex-goleiro que fez sucesso como jogador, passando por Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña, além da seleção espanhola. Ele está no clube desde 2009, sempre como técnico dos times inferiores.