Villarreal supera o Eibar e mantém a sexta posição no Espanhol

O Villarreal segue firme na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Neste domingo, atuando em casa, o time sofreu, mas conseguiu derrotar o Eibar por 1 a 0, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Villarreal se consolidou na sexta colocação no torneio nacional, o que o levaria para a próxima Liga Europa, com 44 pontos, apenas um a menos do que o quinto Sevilla e com seis de vantagem para o sétimo Málaga. Já o Eibar é o 11º colocado, com 27 pontos e em um jejum de seis partidas sem vitória na competição.

Após terminar o primeiro tempo empatando em 0 a 0, o Villarreal definiu a sua vitória aos 26 minutos do segundo tempo com o 11º gol do argentino Luciano Vietto neste Campeonato Espanhol, concluindo jogada do mexicano Giovani dos Santos.