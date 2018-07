Villarreal supera Sporting Gijón no Campeonato Espanhol O Villarreal se manteve na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada ao derrotar o Sporting Gijón por 1 a 0, neste sábado, em casa, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o triunfo, a equipe assumiu a sexta colocação, com 46 pontos. O Gijon está apenas na 11ª posição. O único gol da partida foi marcado por Godin, aos 16 minutos do primeiro tempo.