Villarreal vence Almería e sobe para quarto no Espanhol

VILLARREAL - O Villarreal segue como uma das principais surpresas deste Campeonato Espanhol e, neste domingo, deu mais um passo para ficar com uma das vagas da competição para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe recebeu o Almería e venceu por 2 a 0, com gols de Uche e Bruno Soriano, de pênalti.

O resultado colocou o Villarreal na quarta colocação provisoriamente, com 37 pontos, e hoje a equipe estaria com a vaga na principal competição europeia de clubes. O Athletic Bilbao, que tem 36, no entanto, ainda atua na segunda-feira e pode subir para quarto. Já o Almería está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com 19 pontos, em 17.º.

A vitória deste domingo começou a ser desenhada logo aos dois minutos, quando Giovanni dos Santos deu lindo passe para Uche tocar na saída do goleiro e marcar. Já aos 41 minutos do segundo tempo, Jonathan Pereira sofreu pênalti. Bruno Soriano bateu deslocando o goleiro e marcou.

No outro jogo já encerrado deste domingo no Espanhol, o Getafe recebeu a Real Sociedad e saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate e ficou no 2 a 2. O resultado deixou o Getafe em 12.º na tabela, com 24 pontos, enquanto a Real Sociedad é a sexta, com 33.