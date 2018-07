Villarreal vence Atlético de Madrid e reassume 2º lugar O Villarreal reassumiu a segunda colocação do Campeonato Espanhol ao derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada. Assim, a equipe do atacante brasileiro Nilmar chegou aos 19 pontos, apenas um atrás do líder Real Madrid. Já o time de Madri continua com 13 pontos, na oitava colocação.