Villarreal vence Atlético e sobe para 6.º no Espanhol

O Atlético de Madrid, por sua vez, estacionou nos 40 pontos e continua na 10.ª colocação da tabela. No entanto, poderá perder algumas posições no decorrer da rodada.

Contando com o apoio da torcida, o Villarreal começou melhor e chegou a abrir 2 a 0 no placar. Godin marcou primeiro aos 22 minutos de jogo. E, antes do intervalo, Rossi aumentou a vantagem aos 44.

No segundo tempo, o Atlético até esboçou uma reação, ao diminuir o placar, com gol do argentino Agüero aos 19 minutos. Porém, os visitantes não conseguiram ir além e não evitaram a derrota.

No próximo final de semana, o Atlético receberá o ameaçado Tenerife, diante de sua torcida, enquanto o Villarreal vai visitar o Racing Santander.