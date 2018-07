Villarreal supera Valencia e assume 4º lugar na Espanha

O Villarreal vai virar o ano como quarto lugar do Campeonato Espanhol, atrás apenas de Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Nesta quinta-feira, no jogo que fechou 2015 na Espanha, a equipe amarela venceu o clássico contra o Valencia, em casa, no El Madrigal, por 1 a 0.

O único gol do jogo foi um golaço, de Bruno Soriano, aos 16 minutos do segundo tempo, num momento em que o Valencia era melhor e buscava sair na frente. O veterano de 31 anos marcou de falta, sem chance para o goleiro Jaume Doménech.

Ao vencer a quarta partida seguida, o Villarreal chegou aos 33 pontos, passando o Celta, que perdeu para o Athletic Bilbao na quarta. Após 17 rodadas do Espanhol, o Barcelona lidera, com 38 pontos, ficando à frente do Atlético de Madrid pelos critérios de desempate. O Real, com 36, é o terceiro.

Já o Valencia, primeiro time da carreira de Gary Neville como técnico, é apenas o 10.º colocado, com 22 pontos, e, hoje, está distante até da briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. No domingo, o Valencia recebe o Real. Já o Villarreal vai a La Coruña.