Villarreal vence, desbanca Atlético de Madrid e assume 4º lugar do Espanhol

O Villarreal conquistou nesta segunda-feira uma contundente vitória sobre o Atlético de Madrid e subiu na tabela do Campeonato Espanhol. Diante de sua torcida, o Villarreal venceu por 3 a 0, desbancou o rival na classificação e ajudou a afundar o time comandado por Diego Simeone, que está longe de repetir no Espanhol as boas campanhas dos últimos anos.

O triunfo levou o Villarreal ao quarto posto da tabela, agora com 26 pontos. O Real Sociedad, com a mesma pontuação, caiu para o quinto lugar. E o Atlético desceu para a sexta posição, com 25. Agora está a 12 pontos do líder Real Madrid - o Barcelona está em segundo, com 31.

Villarreal e Atlético fizeram um primeiro tempo de boas chances de gol e duas oportunidades efetivadas, ambas pelo time da casa. A contagem foi aberta após um incomum erro da defesa visitante, do zagueiro Tiago, na saída de bola. Manu Trigueros aproveitou e abriu o placar aos 28 minutos.

Dez minutos depois, o Villarreal voltou a fazer estrago na defesa madrilenha. Alexandre Pato, titular, bateu cruzado e Oblak fez a defesa. No rebote, Jonathan dos Santos não perdoou e completou para as redes.

No segundo tempo, o Atlético mudou de postura e exibiu sua face mais ofensiva. O time visitante partiu para cima e tentou ao menos reduzir a vantagem dos anfitriões. Mas parou na defesa do Villarreal. Do outro lado, Pato deu lugar a Rodrigo Hernandéz após desempenho pouco notável.

Sem sucesso em suas investidas, o Atlético viu o Villarreal sacramentar a vitória nos acréscimos. Em um rápido ataque, Roberto Soriano tabelou na defesa adversária e bateu para as redes aos 47 minutos, decretando a contundente vitória dos anfitriões sobre os atuais vice-campeões europeus.