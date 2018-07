Villarreal vence e respira na tabela do Espanhol

O triunfo levou o Villarreal aos 31 pontos, na 16.ª colocação, seis à frente do Racing Santander, que abre a zona de rebaixamento. Já o Rayo Vallecano segue fazendo campanha mediana e está na 11.ª posição, com 37 pontos.

Neste domingo, o Villarreal saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo, com Ruben. Aos 9 do segundo tempo, o mesmo Ruben teve a chance de ampliar, mas perdeu um pênalti. Quando o Rayo Vallecano pressionava em busca do empate, Lopez marcou o segundo e definiu o placar.

Em outra partida do dia pelo Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao ficou no empate por 1 a 1 diante do Sporting Gijón, mesmo atuando em casa. Melhor para os visitantes, que conseguiram a igualdade nos acréscimos do segundo tempo e, com o resultado, chegaram aos 25 pontos, mesmo número do lanterna Zaragoza, mas com vantagem no saldo de gols. Já o Athletic é o décimo, com 38 pontos, e segue focado na disputa da Liga Europa, na qual está nas quartas de final.

Ainda neste domingo, outro empate por 1 a 1, desta vez entre Bétis e Racing Santander. O time de Sevilha abriu o placar aos 19 minutos, com o paraguaio Roque Santa Cruz, mas acabou sofrendo o empate aos 33 minutos do segundo tempo, com Stuani.