Villarreal vence em casa e se mantém no G4 do Campeonato Espanhol

VILLARREAL - De volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol, o Villarreal está disposto a ser o melhor dentre os times "normais". Nesta quinta-feira, a equipe amarela recebeu o Espanyol, venceu por 2 a 1, e se manteve como o quarto colocado, o primeiro depois dos já aparentemente inalcançáveis Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid.

Com o resultado desta quinta, o Villarreal chegou aos 14 pontos, ainda invicto, e recuperado de uma sequência de dois empates. O Espanyol, que tinha campanha idêntica, perdeu a primeira e segue com 11 pontos, no sexto lugar. Entre eles, o Athletic de Bilbao, que chegou a 12 depois de vencer o Betis por 2 a 1, de virada.

Jogando em casa, pela sexta rodada, o Villarreal abriu o placar com Perbet, logo no primeiro minuto de partida. Na segunda etapa, Jonathan Pereira ampliou. A 10 minutos do fim, Sergio García descontou para o time de Barcelona.

Mais cedo, o Bilbao manteve os 100% de aproveitamento no seu novo estádio, o Novo San Mamés. Ali, saiu atrás do Betis com gol de Jorge Molina, mas virou com De Marcos e Miel San José. Beñat ainda perdeu um pênalti para os bascos.

Outro time a vencer em casa foi o Getafe, que conseguiu sua segunda vitória seguida em seu estádio ao bater o Celta por 2 a 0, com gols de Lisando López e Álvaro Arroyo. Assim, foi a sete pontos, em 10º, tirando exatamente a posição do Celta, que tem seis. O Betis está na 13ª posição.