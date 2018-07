Villarreal vence fora na volta à 1ª divisão espanhola

Também promovido nesta temporada, o Almería abriu o placar no Estádio dos Jogos Mediterrâneos com Rodri. Dubarbier, contra, empatou, mas Rodri voltou a colocar os donos da casa à frente, aos 31 minutos do segundo tempo. Determinado em voltar com o pé direito, o Villarreal virou com Giovani dos Santos e Jonathan Pereira.

Em Madrid, o Rayo Vallecano passou pelo Elche por 3 a 0. O atacante Alberto Bueno, vindo do Valladolid, marcou duas vezes. Outro Alberto, o Perea, também deixou o dele. Já em Vigo o Celta contou com um gol do brasileiro Charles para ficar no 2 a 2 com o Espanyol, cedendo o empate após abrir 2 a 0. Rafinha, filho de Mazinho, estreou no ex-clube do pai.