Villarreal vence no Casaquistão e garante classificação na Liga Europa

O Villarreal confirmou classificação na próxima fase da Liga Europa nesta quinta-feira, com uma suada vitória fora de casa. A equipe espanhola viajou ao Casaquistão, saiu atrás no placar, mas reagiu para garantir o triunfo sobre o Astana por 3 a 2, que lhe garantiu a vaga.

O resultado no único jogo já encerrado do dia pela competição levou o Villarreal a 11 pontos, na liderança do Grupo A. Com isso, a equipe não pode ser mais ultrapassada pelo Astana, segundo colocado com sete, e nem pelo Slavia Praga, que tem cinco e ainda um jogo a menos.

Quem parecia perto da vitória no início, porém, era o Astana. Aos 22 minutos, a equipe abriu o placar com Junior Kabananga. A reação, porém, veio aos 38, com Daniel Raba, aproveitando assistência do colombiano Carlos Bacca.

No segundo tempo, apareceu a estrela do atacante Bakambu, que marcou duas vezes e praticamente garantiu a vitória do Villarreal. Ainda deu tempo para Patrick Twumasi diminuir para o Astana, mas já era tarde para uma reação.

Já classificado, o Villarreal encerra sua participação na fase de grupos no dia 7 de dezembro contra o já eliminado Maccabi Tel Aviv. No mesmo dia, Slavia Praga e Astana jogam na República Checa na briga pela outra vaga da chave.