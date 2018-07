Villarreal vence o Elche em casa e garante vaga na Liga Europa

O gol da vitória foi marcado aos 26 minutos da etapa inicial por Joel Campbell. O Villarreal volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Málaga. No mesmo dia, o Elche recebe o Athletic Bilbao.

O Málaga, que começou a rodada com mínimas chances de garantir vaga no torneio continental, fez sua parte e venceu o Almería por 2 a 1 fora de casa. Jose Manuel Casado (contra) e Javi Guerra marcaram os gols da vitória. Thomas descontou. Os anfitriões brigam para não cair, estão na 16ª colocação com 32 pontos, a um da zona de rebaixamento.

Também garantido na Liga Europa, o Sevilla desperdiçou a oportunidade de encostar na disputa por um lugar na Liga dos Campeões. Neste domingo, o time visitou o Celta de Vigo e empatou por 1 a 1.

Com o resultado, a equipe visitante foi a 70 pontos na quinta colocação, a três do Valencia, o quarto colocado, e com vaga momentânea para o principal torneio do continente. Kevin Gameiro abriu o placar para o Sevilla, mas Santi Mina, de pênalti, deixou tudo igual.