Villarreal vence o Zaragoza com gols de Nilmar e Marcos Senna

Na abertura da 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal ganhou fora de casa do Zaragoza, neste sábado, por 3 a 0. E o destaque da vitória foram dois jogadores brasileiros: o volante Marcos Senna e o atacante Nilmar, que marcaram um gol cada um.

Com a boa vitória fora de casa, o Villarreal se consolidou na terceira colocação do Campeonato Espanhol, agora com 27 pontos - o líder é o Real Madrid, com 32. Enquanto isso, o Zaragoza segue na lanterna, com apenas oito pontos somados até agora.

Diante do lanterna, o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna abriu o placar logo aos nove minutos. Ainda no primeiro tempo, Cazorla ampliou para o Villarreal aos 18. Depois, já na segunda etapa, Nilmar também fez o seu, aos 20, e definiu a vitória.

Foi o oitavo gol de Nilmar no Campeonato Espanhol, comprovando a sua boa fase. Apesar disso, ele está longe da briga pela artilharia: o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, lidera com 14, enquanto o argentino Messi, do Barcelona, tem 13.

Ainda neste sábado, acontecem mais dois jogos pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol: Sevilla x Getafe e Atlético de Madrid x Espanyol. Mas a expectativa no país é mesmo com o grande clássico de segunda-feira, entre Barcelona e Real Madrid.