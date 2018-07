Villarreal vence Racing Santander com gol de Nilmar

Com o bom resultado, o sexto colocado Villarreal chegou aos 52 pontos, quatro atrás do quarto colocado Mallorca, que só empatou em casa com o Málaga por 1 a 1. Os quatro primeiros garantem vaga na Liga dos Campeões.

O confronto deste domingo parecia que se complicaria ao Villarreal quando Canales abriu o placar para o Racing Santander, aos 39 minutos do primeiro tempo. Mas com tranquilidade, o time visitante construiu a virada. Diego Godin empatou aos 25 da etapa final. E pouco depois, Nilmar garantiu a vitória por 2 a 1.

Jogando em casa, o Mallorca teve todas as chances possíveis de vencer o Málaga, principalmente depois de Stepanov ser expulso no primeiro tempo e deixar o time visitante com um jogador a menos. Mas a equipe vacilou e sofreu um gol de Obinna, a menos de cinco minutos do fim do jogo. Já nos acréscimos, Aduriz garantiu o empate por 1 a 1 para o Mallorca.

Ainda neste domingo, o Espanyol superou o Almeria fora de casa por 1 a 0 e o Valladolid derrotou o Sporting Gijon por 2 a 0.