Villarreal vira sobre o Rayo Vallecano em casa e fica próximo do G-4

O Villarreal derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1 neste domingo, de virada, em casa, pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado levou o time anfitrião para a quinta colocação, com 24 pontos, a um do G-4. Os visitantes estão em 15.º, com 14.

O Rayo Vallecano saiu na frente com um gol de Jozabed, aos 41 minutos do primeiro tempo. A virada veio na etapa final com dois gols de Cedric Bakambu - o primeiro aos 25 e o que garantiu a virada aos 41 minutos.

O Villarreal agora volta as atenções para a Liga Europa. Garantido na próxima fase, o time espanhol enfrenta o Viktoria Plzen na quinta-feira para garantir a liderança do Grupo E. O Villarreal lidera a chave com os mesmos 12 pontos do Rapid Viena, que no mesmo dia recebe o Dinamo Minsk. Pelo Campeonato Espanhol, recebe o Real Madrid, terceiro colocado com 30 pontos, no domingo. O Rayo Vallecano, no mesmo dia, recebe o Málaga.

O Real Sociedad também venceu neste domingo pelo Campeonato Espanhol em duelo que teve roteiro parecido com o outro jogo do mesmo horário. Jogando em casa, saiu atrás do Eibar e conseguiu a virada com dois gols de um mesmo jogador. Baston abriu o marcador para os visitantes, mas Agirretxe garantiu a vitória por 2 a 1.

O resultado levou o Real Sociedad para a 13.ª colocação com 15 pontos, a cinco de distância do grupo da degola. O Eibar está em nono, com 20. Na próxima rodada, o Real Sociedad visita o Getafe, na sexta-feira, e o Eibar recebe o Valencia no domingo.