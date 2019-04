Villarreal x Barcelona: saiba como assistir ao vivo ao jogo

Villarreal e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), no Estádio de la Cerâmica, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Villarreal e Barcelona terá transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O Barça lidera o Campeonato Espanhol com 69 pontos. O Villarreal é o 17º colocado, com 29 pontos.

O Barcelona tem dez pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado. O time está muito próximo do título espanhol e existe, inclusive, a possibilidade de o técnico Ernesto Valverde poupar Lionel Messi nesta terça-feira.

No próximo sábado, o Barça enfrenta justamente o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. No dia 9 de abril, a equipe encara o Manchester United pela Liga dos Campeões. Já o Villarreal, que no sábado perdeu para o Celta por 3 a 2, luta contra o rebaixamento no Espanhol.