Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Villarreal e Real Madrid se enfrentam domingo, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Estádio da Cerâmica, na cidade de Villarreal.

A partida entre Villarreal e Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium.

O Real é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com quatro pontos (um empate e uma vitória). Na última rodada, . Já o Villarreal ocupa a 13.ª colocação, com apenas um ponto (um empate e uma derrota).

O Real Madrid chega ao jogo com o Villarreal depois de o sorteio da Liga dos Campeões definir que a equipe que conquistou três das últimas quatro edições do torneio terá pela frente o Paris Saint-Germain logo na primeira fase. O Grupo A inclui ainda Club Brugge e Galatasaray.

Para enfrentar o Villarreal, o técnico Zidane não terá o meia Isco, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está entregue ao departamento médico. Ele deve ficar longe dos gramados por duas ou três semanas.

Isco é mais um jogador a desfalcar o Real por lesão. A lista inclui o atacante Eden Hazard, o meia James Rodríguez, os jovens Brahim Díaz e Rodrygo, além de Marco Asensio, que sofreu uma lesão de ligamento no joelho esquerdo.