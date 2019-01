Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário da partida

Villarreal e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), no estádio El Madrigal, em jogo adiado pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto o Real busca diminuir a diferença para o líder Barcelona, o Villarreal tenta sair da zona de rebaixamento.

Villarreal x Real Madrid terá transmissão da ESPN e acompanhamento em tempo real do Estado. O time merengue volta a atuar pelo Espanhol após a conquista do Mundial de Clubes, diante do Al Ain, nos Emirados Árabes.

Com 29 pontos conquistados, na quarta colocação, a equipe madrilenha assumirá o terceiro lugar (que hoje pertence ao Sevilla) em caso de vitória. O Real está oito ponto atrás do Barcelona, que lidera a competição. Quem ocupa a terceira posição é o Atlético de Madrid, com 34 pontos.

Já o Villarreal está em 18º, com 15 pontos, e precisa vencer para ultrapassar o Athletic Bilbao e deixar a zona de rebaixamento. O time vem de três tropeços seguidos no Campeonato Espanhol.