Villas-Boas acusa torcida da Inter de Milão de racismo contra Adebayor

"Foi algo muito, muito fácil de ouvir os cantos (racistas), então tenho certeza que a Uefa tomará alguma atitude", disse o treinador, que ainda citou o histórico do clube italiano com problemas desse tipo. "É difícil para a Inter porque é algo que já aconteceu antes."

Villas-Boas lembrou do caso ocorrido em fevereiro, quando a Inter de Milão foi multada em 50 mil euros por conta dos cantos racistas da torcida no clássico diante do Milan. Na ocasião, os alvos eram o meio-campista Sulley Muntari e o atacante Mario Balotelli.

O treinador, que já trabalhou na Inter quando era assistente de José Mourinho, condenou o ato, mas garantiu que celebrou a classificação da mesma forma. "Não estragou a partida, mas é algo que deveria ter sido evitado", comentou.

A Inter de Milão fez 3 a 0 no tempo normal nesta quinta. Adebayor, na prorrogação, fez o gol que garantiu a vaga ao Tottenham - Ricky Alvarez ainda marcaria o quarto dos italianos. Para Villas-Boas, o susto tomado servirá de lição para a equipe inglesa.

"Tivemos uma lição valiosa essa noite, mas temos jogadores que podem fazer a diferença em momentos importantes. Estamos felizes por seguir na competição. Os jogadores continuaram lutando na prorrogação, mostrando que queriam a vaga", declarou.