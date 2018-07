Villas-Boas admite que renovação de Bale está travada Grande destaque do Tottenham nas últimas temporadas e cobiçado pelo Real Madrid, o meia Gareth Bale ainda discute sua renovação contratual com o Tottenham. O clube inglês tenta assinar um novo vínculo para aumentar a multa rescisória e impedir a saída do jogador, que, por sua vez, parece disposto a deixar a equipe e ir para o Real.