Villas-Boas descarta retorno de Alex ao Chelsea Mesmo com problemas de lesão no Chelsea, o técnico André Villas-Boas descartou o retorno do zagueiro Alex ao time inglês. O brasileiro e o atacante Nicolas Anelka foram afastados da equipe no início do mês e pediram para serem transferidos na janela de janeiro. O jogador francês já acertou sua ida para o futebol chinês.