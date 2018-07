Vilson acerta soco em Marciel durante treino do Corinthians

Um dia antes de encarar a equipe do Santa Cruz, pelo Campeonato Brasileiro, o clima no Corinthians esquentou. Durante o treino desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, Vilson se irritou com Marciel após disputa de bola e deu um soco no rosto do volante. Após a agressão, Marciel ficou caído no gramado e os companheiros mais experientes tentaram amenizar a situação. Cristian reuniu os dois jogadores e descontraiu o clima. No fim do treino, os atletas deixaram o local juntos.

Vale lembrar que essa não é a primeira confusão do zagueiro, ele já se desentendeu com Gustavo também. Na ocasião, o defensor deu uma forte entrada no camisa 9, que precisou de atendimento médico.

Agora, a equipe precisa recompor seu ânimo para a partida de quarta-feira, na Arena Cuiabá. Com 42 pontos, o Corinthians está na 9ª colocação do Brasileiro e tenta acabar com o jejum de um mês sem vitórias. O último triunfo aconteceu em setembro, na partida contra o Sport, quando os alvinegros ganharam de 3 a 0. O time luta por uma vaga no G-6, que está a três pontos de distância.

O time de Fábio Carille já conta com algumas mudanças. Yago está com lesão na coxa esquerda e deve ser substituído por Pedro Henrique. Uendel deve voltar a titularidade no lugar de Guilherme Arana, e o centroavante Gustavo permanece no departamento médico. Outro sem confirmação é Marquinhos Gabriel, que treinou na área interna do CT e gera dúvidas.

VILSON DIZ QUE 'ESTÁ ENVERGONHADO'

Após a agressão, zagueiro usou as redes sociais para falar sobre o assunto. O jogador disse que "está envergonhado" pelo soco que acertou no companheiro.