Vilson celebra chance como titular no Corinthians: 'Estou muito bem'

Vilson não entra em campo há mais de um mês, o Corinthians não vive um bom momento, mas o zagueiro está otimista para voltar ao time contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro.

Com a suspensão de Yago e a convocação de Balbuena para Copa América, Vilson será titular na partida desta quinta-feira, às 11 horas, em Itaquera. "Fisicamente estou muito bem, o nível de treino aqui é alto. Espero que nada me atrapalhe", disse.

A última partida que Vilson atuou foi na vitória contra o Cobresal por 6 a 0, na última partida da primeira fase da Libertadores. O Corinthians entrou com equipe reserva e esta foi a última vitória do time - depois, colecionou eliminações no Paulistão, na Libertadores, além de estrear no Brasileiro com um empate e uma derrota.

"A gente vem de alguns jogos sem vencer, mas não podemos nos desesperar. É início de campeonato e não podemos pensar que tudo está errado", disse Vilson, de 28 anos, que chegou ao Corinthians nesta temporada.