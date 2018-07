Vilson é relacionado, mas Cristóvão não confirma Corinthians

Assim como fez quando estreou como técnico do Corinthians, Cristóvão Borges decidiu não antecipar a escalação que enfrenta o Santa Cruz, neste sábado, às 21 horas, no Itaquerão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida na escalação está na defesa. Vilson foi relacionado para o confronto, mas ainda não tem presença assegurada como titular. O zagueiro se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo.

"Vilson torceu o tornozelo e não participou do treino por precaução. Se melhorar, joga ele", disse o treinador, dando a entender que a definição da equipe só ocorrerá minutos antes da partida deste sábado.

O treinador comandou um treino fechado nesta sexta-feira e disse que pode promover mudanças no setor ofensivo. Luciano apareceria como referência no ataque e Romero jogaria caindo mais pelos lados. Com essa formação, Guilherme, que já havia deixado o gramado quando a imprensa teve acesso ao CT, deixaria o time. "Tudo isso nós experimentamos um pouco. O Romero na ponta também. Vimos o jogo do Santa Cruz e vamos ver como eles devem vir, e aí definimos", comentou.

WALTER RENOVA

O goleiro Walter, que se recupera de lesão, prorrogou o seu contrato com o Corinthians até dezembro de 2019. O vínculo anterior do jogador com o clube se encerraria em agosto de 2017. Ele havia assumido recentemente o posto de novo titular do gol corintiano, mas se lesionou e abriu espaço para a volta de Cássio ao posto.

Em clima de mistério, o Corinthians deve ir a campo para encarar o Santa Cruz com a seguinte formação titular: Cássio; Fagner, Balbuena, Vilson (Pedro Henrique) e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Guilherme (Luciano) e Romero.