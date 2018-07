Vilson pede aumento salarial e pode deixar o Palmeiras

SÃO PAULO - Colocado como uma das renovações prioritárias, o zagueiro Vilson parece distante de um acerto com o Palmeiras. Como já era de se esperar, o zagueiro quer uma valorização para ficar e por isso pede um aumento salarial, enquanto a diretoria alviverde pretende oferecer um contrato de produtividade que não agrada ao defensor.

O clube tem prioridade nas conversas até o dia 31, mas o empresário do jogador Tiago Faria, admite que o acerto está muito complicado e que outros clubes já apareceram interessados no zagueiro. “Temos conversas com dois times da Série A e uma sondagem do exterior. Houve uma desconsideração do documento que existe e foi feita uma proposta com base na produtividade”, explicou Faria.

Quando chegou ao Palmeiras, Vilson veio com uma clausula que o liberaria por R$ 700 mil para o Stuttgart em agosto. Só que o zagueiro chegou a viajar para a Alemanha, mas não conseguiu se acertar com o clube europeu, voltou, manteve o contrato até o fim deste ano e ficou acertado um aumento para ele renovar o vínculo por mais três temporadas.

“Para o Vilson é complicado a situação, porque é algo que estava acertado. Mas ele está disposto a negociar em cima do que está escrito, porque a vontade dele é permanecer no Palmeiras”, completou o agente do zagueiro, que espera definir a situação antes de acabar o ano.

Pela dificuldade na negociação com Vilson, a diretoria deve dar mais atenção para as negociações com o zagueiro Lúcio, do São Paulo. Kleina não queria, mas foi convencido de que ele pode ser uma boa opção para atuar ao lado de Henrique.

ARTILHEIRO NA BERLINDA

Situação parecida vive Leandro. O atacante também gostaria de um aumento salarial, por ter sido o artilheiro da equipe no ano, com 13 gols, mas o presidente Paulo Nobre lhe ofereceu um contrato de produtividade.

O Grêmio, dono dos direitos federativos do jogador, já deu aval para ele renovar o contrato por mais uma temporada e pelo acordo selado entre os clubes, o Palmeiras não precisa pagar nada para o time gaúcho.

Para o seu lugar, o clube contratou o atacante Rodolfo, do Rio Claro, conforme o Estado antecipou na edição de ontem. O jogador, de 20 anos, já posou com a camisa do clube e ontem postou a foto em sua página pessoal no Instagram.