Vilson se despede do Corinthians com homenagem após último treinamento do ano

Depois do meia Danilo e do atacante Emerson Sheik, o zagueiro Vilson se despediu do Corinthians, neste sábado. O jogador foi homenageado pela diretoria do clube após o treinamento no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o último antes da partida contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Emocionado, Vilson recebeu um quadro com uma camisa do Corinthians e agradeceu os companheiros e funcionários do CT. "Agradeço a todos nesses anos difíceis que passei aqui, individualmente. Agradeço a compreensão de todos. Amadureci muito por ter passado por aqui. Aprendi a ajudar o próximo, ter mais consciência. Deixo o recado para vocês sempre acreditarem, independente da idade. Acreditem nos sonhos de vocês. Temos que acreditar para alcançar. Deem o melhor de vocês porque a oportunidade de estar dentro de campo é única. Tenho muita gratidão a todos aqui no Corinthians", comentou.

Vilson, que fez 23 partidas pelo clube, passou por duas cirurgias no ano passado e não entra em campo desde fevereiro de 2017. O jogador fez parte do elenco nas conquistas do Campeonato Paulista em 2017 e 2018 e do Brasileirão de 2017.

TREINO

Neste sábado, o técnico Jair Ventura realizou a última atividade da temporada antes de viajar até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O volante Ralf, o meia chileno Araos e o atacante Emerson Sheik são desfalques da partida.

O Corinthians, que está na 12.ª posição do Brasileirão com 44 pontos, busca uma vitória em Porto Alegre para se classificar à próxima edição da Copa Sul-Americana.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Caíque e Filipe

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros - Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes - Douglas, Gabriel e Thiaguinho

Meias - Danilo, Fessin, Jadson, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes - Clayson, Rafael Bilu e Romero.