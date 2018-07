Vilson Tadei substitui Fernandes no Guaratinguetá

O anúncio foi feito pelo empresário e proprietário do Guaratinguetá, Sony Alberto Douer, através de seu Facebook. Ele fez questão de elogiar o novo treinador, lembrando do sucesso que Vilson Tadei já teve no comando da equipe, na qual conseguiu dois acessos (da Série A2 para a Série A1 do Paulista e depois da Série C para a Série B do Brasileiro).

Quem também comemorou bastante o acerto foi o próprio treinador. Ele disse que teve muitas oportunidades de deixar o América neste início de temporada, mas acabou recusando. No entanto, acreditou no projeto do novo clube e espera realizar um grande trabalho.

Aos 57 anos, Vilson Tadei acumula passagens por Rio Preto, América, Monte Azul, Barueri, Linense, Sertãozinho, Guarani, entre outros. Em 2010 ele foi campeão da Série A2 com o Linense e em 2004 faturou a Segunda Divisão do Paulista no comando do Monte Azul.

O Guaratinguetá não começou bem o Paulistão sob o comando de Roberto Fernandes. Nas três primeiras rodadas foram três derrotas, deixando o time na lanterna. Vilson Tadei deve fazer sua estreia já nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Estádio Dario Leite Rodrigues, pela quarta rodada.