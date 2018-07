Vilson Tadei substitui Vadão no comando do Guarani A direção do Guarani apresentou neste domingo o seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. É Vilson Tadei, que vai substituir a Vadão, que entregou o cargo no sábado à noite, após a derrota para o América Mineiro, por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O anúncio oficial aconteceu em coletiva organizada pelo presidente Marcelo Mingone, na sede do clube, em Campinas.