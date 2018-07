Vilson treina normalmente e está escalado no Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro palmeirense Vilson treinou normalmente na tarde desta terça-feira com o restante do elenco e está confirmado entre os titulares na estreia da equipe na Copa do Brasil. Com uma lesão na coxa direita, o defensor chegou a ser poupado da atividade na segunda-feira, mas se recuperou e vai enfrentar o Atlético-PR no Pacaembu, nesta quarta, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final.

A lesão obrigou Vilson a ser substituído na última partida do Palmeiras, sábado, contra o Paysandu. Depois ele começou um tratamento de reforço muscular para retomar suas condições físicas para estar em campo diante da equipe paranaense. A defesa tem sido uma das preocupações do técnico Gilson Kleina. Nos últimos cinco jogos como mandante, a equipe palmeirense levou gols em quatro e, por isso, o comandante tem dado ênfase à necessidade de os defensores evoluírem nas atuações.

Com a volta de Vilson, o único desfalque do Palmeiras contra o Atlético-PR será o meia Valdivia. O jogador chileno tem uma lesão na coxa direita e só deve ter condições de entrar em campo novamente na próxima semana, já pela partida de volta das oitavas de final, na Vila Capanema, em Curitiba. O substituto dele nesta quarta-feira será o paraguaio Mendieta.