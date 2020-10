Viña e Gómez retornam e tentam dar regularidade à zaga do Palmeiras em Fortaleza

O Palmeiras espera retomar a regularidade de sua defesa com os retornos do uruguaio Matías Viña e do paraguaio Gustavo Gómez na partida deste domingo, no Castelão, diante do Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois defensores ficaram de fora da equipe nas três derrotas consecutivas, quando o time sofreu sete gols e só marcou dois, pois serviram a seleção de seu país nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Apesar do retorno de Gustavo Gómez, o setor defensivo vai ter a ausência de Felipe Melo, que vem atuando como zagueiro central. O experiente jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e vai ter de cumprir suspensão. Luan se recupera de lesão muscular e é dúvida. Renan pode ser deslocado para o setor direito da zaga.

As más atuações, a perda da invencibilidade de 13 jogos e a queda para a sétima colocação na classificação causaram a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, após a derrota para o Coritiba, por 3 a 1, no Allianz Parque, na quarta-feira. Por isso, o time será dirigido interinamente em Fortaleza por Andrey Lopes.