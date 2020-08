Viña treina sem restrições e reforça o Palmeiras; Felipe Melo deve ficar fora

O Palmeiras deve ter o retorno de Matias Viña no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, dia seguinte ao triunfo sobre a Ponte Preta, o lateral-esquerdo treinou sem restrições na Academia de Futebol, ainda que utilizando um capacete especial para protegê-lo de choques. Já o defensor Felipe Melo deve ser desfalque no clássico contra o Corinthians, quarta-feira, em Itaquera.

Viña sofreu uma concussão exatamente diante da equipe alvinegra pela primeira fase do Paulistão. Por isso, vinha treinando em separado, realizando trabalhos técnicos e físicos. Nesta segunda, porém, trabalhou ao lado dos reservas na semifinal do Paulistão, além dos jogadores que entraram durante o duelo, casos de Luan, Bruno Henrique, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa.

Leia Também Após polêmica, FPF anuncia que Palmeiras e Corinthians terão de fazer testes para coronavírus

Os titulares contra a Ponte Preta fizeram trabalhos regenerativos na fisioterapia e na sala de musculação do centro de excelência. Felipe Melo, que sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, fez exames e seguirá em tratamento, mas não deve ter condições de atuar na Arena Corinthians.

O atacante Luan Silva, recuperado de uma lesão no músculo anterior da coxa, iniciou a transição física com o preparador Thiago Maldonado, em trabalhos na parte interna e no campo da Academia de Futebol.

O Palmeiras encerra a preparação para enfrentar o Corinthians com uma atividade às 15h30 desta terça-feira, no seu CT. Com a volta de Viña e sem Felipe Melo, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Willian, Rony e Luiz Adriano.