Viña vê Palmeiras tranquilo e consciente sobre o que tem de fazer por outra taça

O Palmeiras começa a decidir a Copa do Brasil neste domingo, às 21 horas, em visita ao Grêmio. E para quem pensa que a equipe está tensa ou nervosa após não se dar bem no Mundial do Catar, o lateral-esquerdo Matías Viña garante que o sentimento é justamente o contrário. Depois de ganhar o Paulista e a Libertadores, ele vê o time tranquilo e consciente sobre o que necessita fazer para conquistar mais uma taça na temporada.

"Estamos bem preparados para mais uma final. Já temos experiência nessa fase das competições por causa do Paulista e de Libertadores. O time está tranquilo para enfrentar esses dois jogos. É ida e volta e temos de aproveitar da melhor maneira", enfatizou o lateral uruguaio.

Viña ressalta o trabalho excelente do clube nesta temporada que espera fechar com chave de ouro. O Mundial não veio, mas o desempenho verde desde o Estadual foi perfeito e o clube colhe os frutos. Se conquistar a Copa do Brasil, o time alviverde vai levantar o terceiro troféu e ainda terá mais duas finais para disputar (Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana).

"É algo muito lindo chegar até essa fase, uma coisa que não acontece todo ano. Chegar à final do Paulista e ganhar, da Libertadores e ganhar e obviamente agora na decisão da Copa do Brasil, que também queremos ganhar", listou, mostrando enorme orgulho das conquistas palmeirenses. "Estamos focados no que temos de fazer para ganhar mais uma taça e fechar uma temporada muito boa", completou.

Há tempos que um clube não ganha três títulos importantes numa mesma temporada no Brasil. O Palmeiras promete empenho em Porto Alegre para conquistar a tríplice coroa daqui uma semana no Allianz Parque.