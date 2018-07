Vinda de Dorival anima Wesley a renovar com o Palmeiras

A gestão do técnico Dorival Junior no Palmeiras começou nesta sexta-feira de forma discreta e melancólica, mas cercada de muita esperança. O elenco aposta na capacidade do novo comandante em conseguir arrancar uma reação e dar mais confiança ao time para evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Um dos jogadores a ter aprovado o novo técnico foi Wesley. O volante tem contrato válido até fevereiro e embora a negociação para renovar esteja emperrada, a vinda do treinador contribui para priorizar a continuidade no clube em vez de pensar em uma possível ida para o São Paulo.

"O Wesley trabalhou junto com o Dorival no Santos em 2010 e eles se dão bem. A troca de técnico deve pesar para a renovação", disse Antônio Bahia, um dos agentes do jogador. As conversas devem ser retomadas já na semana que vem, quando o outro empresário de Wesley, Hugo Garcia, retorna de viagem.

No momento o jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O problema apareceu durante a derrota por 1 a 0 para o Inter e o volante deve retornar ao time dentro de duas semanas.O primeiro contato entre o novo técnico e o elenco palmeirense foi na tarde desta sexta-feira. Dorival se apresentou para os jogadores e logo depois comandou o primeiro treino, com a presença dos reservas. A atividade durou cerca de 1h30 e em clima de tristeza pela eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil, no dia anterior.