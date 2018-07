Vinda de Osorio faz são-paulinos planejarem aprender espanhol

A ansiedade pela chegada do técnico Juan Carlos Osorio faz os jogadores do São Paulo pensarem como será a convivência com o colombiano. O volante Thiago Mendes, por exemplo, prometeu nesta quarta-feira aprender a falar espanhol para poder se comunicar com o novo comandante do elenco.

Osorio iniciaria nesta quinta o trabalho com o São Paulo, mas adiou a vinda ao Brasil para resolver problemas pessoais e deve ser apresentado no sábado. "No futebol, a gente aprende a falar espanhol. Ainda não sei muito sobre a língua, mas vamos ver como será", disse o jogador. A estreia do técnico deve ser no clássico com o Santos, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Na Colômbia, o ex-técnico do Atlético Nacional ficou conhecido pelo jeito curioso de passar orientação aos jogadores durante as partidas. Em vez dos gritos, prefere anotar em um bilhete com desenhos a instrução tática que quer passar. "É uma nova forma de trabalhar. A gente espera que dê certo. Será um jeito diferente e nunca trabalhei assim", comentou Thiago Mendes.

O jogador chegou ao clube no começo do ano depois de fazer um bom Campeonato Brasileiro pelo Goiás. A contratação dele foi um pedido do ex-técnico Muricy Ramalho e embora receba elogios de Milton Cruz, Thiago Mendes ainda não se firmou entre os titulares. A esperança dele é que a chegada de um novo treinador signifique o recomeço da busca por espaço no time. "A cada dia que passa, vão surgir novos jogadores no time. Vamos ter que trabalhar por isso".