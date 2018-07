Vindo da base, Elber ganha confiança no Cruzeiro

"Lá atrás ele era um menino introvertido, com uma certa dificuldade até de relacionamento, hoje já está totalmente mudado. Isso não mais é que o cenário que ele mesmo fez. Estou satisfeito e espero que, nos próximos jogos, ele possa entrar ainda melhor e nos ajudar mais ainda", explicou Vagner Mancini.

De acordo com o treinador, o fato de a equipe viver um bom momento facilita a entrada do jovem, de apenas 19 anos, no time. "Quando chegamos no clube, ele vivia um momento de, de repente, estarmos jogando muito peso em um atleta que, naquela oportunidade, não tinha sustentáculo para isso. Hoje não, hoje a equipe está mais arrumada e dá para ele entrar e desempenhar o papel que tem que ser desempenhado."

Outro que elogia Elber é Montillo, titular absoluto do meio-campo celeste e, teoricamente, concorrente do garoto por uma vaga no time. "É um jogador que aprendeu muito do ano passado até agora. Ele foi pegando muita confiança também, mas temos que ir aos poucos. Ele está ligado, quando entra faz a diferença, porque é muito rápido, muito técnico, e ajuda muito o time, porque quando o jogo está fechado ele dá uma arrancada ou um bom passe e a gente consegue sair da marcação", avaliou o argentino.