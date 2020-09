Vindo de derrota, Sport quer surpreender Palmeiras no Allianz Parque

Apesar da derrota na última rodada para o Fortaleza, por 1 a 0, o Sport quer manter a pegada anterior. O time dirigido por Jair Ventura vinha de duas vitórias antes de cair na Arena Castelão e planeja voltar a pontuar diante do Palmeiras, neste domingo, às 19h45 no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro da sua filosofia de mexer no time o mínimo possível, só mesmo com contusão ou suspensão, o técnico Jair Ventura só tem um problema para confirmar a escalação. O volante Betinho cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

A opção mais cotada é Marcão, porém, João Igor também disputa esta vaga, bem como o meia Bruninho. De qualquer forma, vai ser mantido o esquema 4-3-3 com três volantes de marcação. Esta foi a opção de Ventura para dar mais consistência na marcação, sem contar a falta de um meia organizador de jogadas.

"Quem tem este tipo de jogador no Brasil? Quem tem o Real Madrid ou o Liverpool? Simplesmente, não existe. Então precisamos achar uma outra forma de montar a equipe", explica Jair Ventura.

Antes de perder para o Fortaleza, o Sport tinha vencido o Grêmio, por 2 a 1, no Sul, e o Goiás, por 2 a 1, em Recife. Com 10 pontos, terminou a rodada anterior em posição intermediária. Os jogadores estão confiantes, segundo o técnico.

"O grupo reagiu bem ao nosso trabalho. Agora é manter a base e continuar trabalhando, além de superar as dificuldades da competição, que conta com grandes equipes, e esta logística de jogos que esgota qualquer elenco", diz Jair Ventura.