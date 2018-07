Vinícius Araújo celebra sequência no time do Cruzeiro Mesmo depois de uma atuação apagada diante da Portuguesa no último sábado, no empate por 1 a 1 no Canindé, o atacante Vinícius Araújo foi novamente confirmado pelo técnico Marcelo Oliveira como titular do Cruzeiro diante do Atlético-GO, nesta terça-feira, no Mineirão, pela Copa do Brasil. O jovem jogador, de 20 anos, celebrou a sequência e disse que só assim ganhará confiança para mostrar seu futebol.