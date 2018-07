Vinícius Araújo deixa o Cruzeiro e também é emprestado ao Sport

Se na segunda-feira o anúncio do empréstimo do meia Gabriel Xavier surpreendeu, uma vez que ele vinha sendo utilizado regularmente por Deivid, o mesmo não aconteceu com Vinícius Araújo. O atacante só atuou em uma partida da equipe na temporada, e vindo do banco. Foi justamente na última quarta, na derrota por 4 a 3 para o Fluminense.

Contratado de volta no meio do ano passado, Vinícius Araújo viveu altos e baixos, chegou a ser titular com Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, mas não se firmou. Em 2016, passou a sofrer com a concorrência dos contratados Rafael Silva e Douglas Coutinho como primeira opção para a reserva de Willian.

Por isso, foi liberado pelo Cruzeiro para assinar por empréstimo com o Sport até o dia 30 de junho. No time pernambucano, ele deverá brigar pela titularidade com Túlio de Melo, também contratado para este ano junto à Chapecoense.

Vinícius Araújo tem somente 22 anos e foi revelando pelo próprio Cruzeiro, onde apareceu bem e passou a integrar as seleções de base. Foi negociado em 2014 com o Valencia, mas não teve espaço e foi repassado ao Standard Liège, da Bélgica. Mais uma vez, se viu com poucas oportunidades e, por isso, voltou ao Cruzeiro no meio do ano passado.