Vinicius Araújo mira outro ano de sucesso no Cruzeiro Fixado na equipe profissional do Cruzeiro no ano passado, Vinicius Araújo já começou 2014 tendo o que comemorar. O atacante foi um dos três jogadores do time convocados pelo técnico Alexandre Gallo para defender a seleção brasileira Sub-21 - os outros foram Wallace e Alisson. Satisfeito, quer aproveitar a chance para ficar mais perto de também ser lembrado para a Olimpíada de 2016, no Rio.