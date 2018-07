Vinicius Araújo volta ao Cruzeiro com felicidade 'estampada no rosto' Vinicius Araújo ficou um e meio na Europa. Promessa das categorias de base do Cruzeiro, o atacante marcou apenas um gol no Velho Continente e não se encontrou. Agora, está feliz de novo. Nesta sexta-feira, foi apresentado como novo reforço exatamente do ex-clube, para onde voltou por empréstimo de um ano.