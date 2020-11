Vinícius Baliero segue entre os profissionais e pode ter nova chance no Santos

Vinicius Baliero passou no teste no Santos. Jogador do time sub-23 do clube, o meio-campista foi acionado na semana passada para o duelo com o Internacional, em função dos vários desfalques da equipe, atingido por um surto de coronavírus. Aprovado, permanece no elenco principal nas atividades realizadas no CT Rei Pelé.

Titular no triunfo por 2 a 0, sábado, na Vila Belmiro, Vinicius Balieiro atuou por 90 minutos. E vai seguir trabalhando na equipe principal, como ocorreu na terça e nesta quarta-feira. Já o lateral Mikael, o atacante Gabriel Pirani e o centroavante Bruno Marques, que ficaram no banco de reservas no fim de semana, voltaram ao time sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes.

Ainda não é possível saber se Vinicius Baliero receberá nova chance no Santos, que enfrentará o Athletico-PR, sábado, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, mas certamente estará nos planos na sequência da temporada.

A decisão deverá depender dos desfalques da equipe - foram dez por coronavírus diante do Inter: João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, Alex, Alison, Diego Pituca, Sandry, Jobson, Jean Mota e Ângelo, além de Vladimir, que também está lesionado. Os outros problemas por contusão são Raniel e Carlos Sánchez.

Certo é o retorno de Soteldo, que estava na seleção venezuelana. O atacante participou da derrota por 1 a 0 para o Brasil e do triunfo por 2 a 1 sobre o Chile, dando o passe para o gol da vitória, em compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta quinta-feira, deverá voltar a treinar no CT Rei Pelé.