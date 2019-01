Vinícius chega ao Atlético-MG e mira conquistar vaga de titular

Mais novo reforço do Atlético-MG para a temporada, o meia Vinícius foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. O jogador de 27 anos chega após uma temporada vestindo a camisa do Bahia e já projeta ganhar espaço no concorrido meio de campo do time mineiro.

"Gosto de jogar pelo meio, como um camisa 10. Passei por isso no Bahia. São muitos jogos, acho que todo mundo vai jogar. Aos poucos vou procurando meu espaço. Todo jogador quer jogar. Venho com esse pensamento, mas respeitando os companheiros", declarou.

Vinícius assinou por dois anos, até dezembro de 2020, e foi contratado sem custos para o Atlético-MG. Afinal, o jogador estava livre no mercado após seu contrato com o Bahia ser encerrado no fim do ano passado. Ao longo da carreira, ele possui ainda passagens por times como Paraná, Coritiba, Atlético-PR, Fluminense, Náutico, entre outros.

"Sei que fiz números muito bons no ano passado, mas neste ano quero superar. Sei que tenho totais condições, ainda mais com o plantel e com a camisa que estou vestindo. Tenho totais condições de superar essas marcas", considerou.

Justamente por ter se desligado do Bahia em dezembro, Vinícius não realizou início de pré-temporada com nenhuma equipe. Mesmo assim, ele garantiu que estará à disposição do técnico Levir Culpi para a estreia no Campeonato Mineiro, diante do Boa, neste domingo, no Independência.

"Venho treinando. Tenho a consciência que cheguei depois, mas nas férias eu me cuidei. Não cheguei tão abaixo. Ainda estou abaixo dos demais, mas estou fazendo treinos complementares. Até o fim de semana, eu chego nos 100%", afirmou.