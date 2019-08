Vinícius comemora oportunidade como titular e fase artilheira no Atlético-MG

Vinícius coroou a boa fase no Atlético-MG com o gol que abriu o placar na vitória do clássico sobre o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Agora titular, o meia anotou o quarto gol em seis jogos e comemorou a sequência de jogos com a camisa atleticana.

"Vinha entrando no meio dos outros jogos e não consegui mostrar meu estilo de jogo como eu queria. Esperei minha oportunidade e hoje (domingo) fui coroado com o gol e essa boa atuação. Estou feliz por essa minha fase de artilheiro. Quero seguir ajudando, vamos buscar coisas grandes esse ano ainda", comentou o jogador.

Para o lateral-direito Patric, o Atlético-MG também deve comemorar o fato de não levar gol. Com o 2 a 0 deste domingo, o time chegou ao quarto jogo seguido sem ser vazado. "Sabemos que a torcida estava na razão de cobrar e essa cobrança válida, tanto que conseguimos correr por eles dentro de campo. Esse apoio vindo das arquibancadas foi extremamente necessário. Mas fiquei feliz pelo empenho de toda equipe, merecemos vencer", disse.

O técnico Rodrigo Santana e o lateral-esquerdo Fábio Santos exaltaram a estratégia adotada pelo Atlético-MG durante a partida. "Cansamos de errar nos jogos contra o Cruzeiro. Errar muito na saída de bola. Eles gostam desse erro. Baixamos mais as linhas, deixamos eles jogarem coma bola e tiveram dificuldades. Quando tivemos a chance, matamos o jogo", opinou o jogador.

O capitão teve o discurso corroborado pelo treinador. "A gente segurou um pouco mais atrás, deixamos eles proporem o jogo e ficarem expostos. Para tentar encaixar nosso contragolpe. Essa foi, mais ou menos, a nossa ideia e deu certo".